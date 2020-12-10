Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek

10.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:29
Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek

BURDUR'un Bucak ilçesinde yol kenarında arka bacaklarından yaralı olarak bulunan köpek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildikten sonra sahiplendirilecek.

BURDUR'un Bucak ilçesinde yol kenarında arka bacaklarından yaralı olarak bulunan köpek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildikten sonra sahiplendirilecek.

Bucak'a bağlı Karapınar köyünde yol kenarında arka bacaklarından yaralı halde bulunan köpek, çevre halkı tarafından korumaya alındı. Bir müddet bakımıyla yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan köpeğin durumu ağırlaştı. Burdur Hayvan Dostları Derneği yetkilileri durumunu öğrendikleri köpeğe yardım için harekete geçti. İlçedeki hayvanseverler tarafından MAKÜ Veteriner Hastanesi'ne getirilen köpek tedaviye alındı. Hayvana uygulanacak tedavinin röntgeninin çekilmesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Maalesef Bucak'tan böyle felçli hayvanlar daha önce de gelmişti. Bu duruma çok üzülüyoruz. Allah'ın verdiği canı kimse alamaz. Kimsenin buna hakkı yok. Gece bu köpeğin durumunu sosyal medyadan gördüm. Bucak'taki hayvansever dostlarımızla irtibata geçtim ve MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne göndermelerini istedim. Yaralanmasının üzerinden uzun zaman geçmiş. Tedavisi yapılamaz felç kalırsa bu durumdayken sahiplenen güzel insanlar var. Sosyal medyadan ilan açarak takip şartıyla yuva arayacağız" dedi.'ARAÇ ÇARPMIŞ, DURUMU KÖTÜLEŞTİ'

Köpeği bulan Veysel ve Tülay İpek çifti ise, "Karapınar köyünde bulundu. Birkaç ay önce buna araba çarpmış. Oradaki vatandaşlar ve biz bakımını yapıyorduk. Orada sığınak gibi bir yer var. Son bir haftadır durumu kötüleşti. Sosyal medyadan paylaşınca insanların ilgi odağı oldu ve insanlar yardıma koştu. Bucak Belediyesi'nden bir görevli arkadaşla birlikte buraya getirdik" diye konuştu.


Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek
Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek
Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek
Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

İlgili Haberler

Ankara'da bodrumda bulunan 68 köpek, tedaviye alındı
Ankara'da bodrumda bulunan 68 köpek, tedaviye alındı
Yaralı olarak bulunan doğan barınakta tedaviye alındı
Yaralı olarak bulunan doğan barınakta tedaviye alındı
Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı
Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaralı bulunan köpek tedavi edilip, sahiplendirilecek - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:49:35. #1.14#
title