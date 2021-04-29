Yaralı bulunan köpeğe Jandarma şefkati
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Yaralı bulunan köpeğe Jandarma şefkati

Yaralı bulunan köpeğe Jandarma şefkati
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta ayağı kırık halde bulunan köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı.

Zonguldak'ta ayağı kırık halde bulunan köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından devriye esnasında bacağı kırık halde yaralı olarak bulunan köpeğe, ekipler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavisi için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafa yüzlerce beğeni, tebrik ve teşekkür yorumu geldi. - ZONGULDAK

Yaralı bulunan köpeğe Jandarma şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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