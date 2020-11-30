Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.