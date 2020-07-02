Yaralı bulunan Gökdoğan kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
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Yaralı bulunan Gökdoğan kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Kahramanmaraş'ta yaralı halde bulunup tedavi edilen Gökdoğan kuşu doğal yaşamına bırakıldı.

Yaralı bulunan Gökdoğan kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
02.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:26

Kahramanmaraş'ta yaralı halde bulunup tedavi edilen Gökdoğan kuşu doğal yaşamına bırakıldı.

Bazı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Gökdoğan kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kuş, Kapıçam Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'nda 10 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA

Manşet

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