Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı
Haberler » Güncel » Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı - Haber

Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan eşek, tedavi altına alındı.

05.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:12
Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı

'nın ilçesinde yaralı bulunan eşek, tedavi altına alındı.

Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kafasında ve ayağında kanama olan yaralı eşek görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaparak Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevine nakletti. İlk belirlemelere göre köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen eşeğe dikiş atılarak yaraları temizlendi.

Yaralı eşeğin bir kaç gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler