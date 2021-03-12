Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
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Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi

12.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:55
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaralı halde bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen eşek burada Pınar Ertetik tarafından sahiplenildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaralı halde bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen eşek burada Pınar Ertetik tarafından sahiplenildi. İlk defa 'Lodos' adını verdiği bir eşeği olduğunu söyleyen Ertetik, "Köpek sahiplenmek için gittiğim barınakta fikrimi değiştirdim. Bakımı ve tedavisi yapılan Lodos'u alıp eve getirdim. Bahçede yaptığımız barınağında yaşıyor" dedi.

Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, geçen Mart ayında başı boş gezen yaralı bir eşeği fark eden çevredekiler, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Ardından bölgeye sevk edilen belediyeye ait petbulance ekibi, ayaklarından yaralanan eşeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Köpekler tarafından saldırıya uğradığı düşünülen eşeğin tedavisi, götürüldüğü Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde tamamlandı. Lodoslu bir günde bulunduğu için de eşeğe, belediye ekipleri tarafından 'Lodos' adı verildi. Artık sağlığına kavuşan Lodos'u sıra sahiplendirmeye geldi.

Tesadüfen bakımevini bir köpek daha sahiplenmek için 6 ay önce ziyaret eden hayvansever Pınar Ertetik'e ise belediye ekipleri Lodos'u gösterdi. Bahçesinde 6 köpek ve 3 kedi besleyen Ertetik, Lodos'un hikayesini dinledikten sonra fikrini değiştirdi. Hayatında ilk defa bir eşeği sahiplendi. Lodos'a yük taşıtmadığını bahçede çim biçerken kendisine yardımcı olması için tercih ettiğini söyleyen Ertetik, "Bakımevlerinde 6 yıldır gönüllü çalışıyorum.  Lodos'un bulunduğu sırada yaralı olduğunu, bakımevinde de uzun süre kalamayacağını öğrendiğimde üzüldüm. Tekrar saldırıya uğramaması için sahiplendim. 6 aydır Lodos bizimle yaşıyor. Köpek ve kedilerle mukayese ettiğimizde büyük bir hayvan. İlk günlerde  korkuyordum. Şimdi alıştık. Bahçede onun için özel bir yer yaptırdık. Bahar geldiğinden beri birlikte çalışıyoruz. Bahçede çim biçiyoruz. Komşumuzun bahçesine de yardımcı oluyor" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber : Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),


Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Yaralı bulunan eşek tedavisinin ardından sahiplendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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