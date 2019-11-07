Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

07.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:03

Konya'nın Kulu İlçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Kulu ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olduğu tespit edilen bir baykuş bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri, baykuşun bulunduğu yere gitti. Yaralı hayvanı teslim alan ekipler baykuşu, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA