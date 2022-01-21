Yaralı bulduğu kartalı kümesindeki tavuklarla besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı bulduğu kartalı kümesindeki tavuklarla besledi

Yaralı bulduğu kartalı kümesindeki tavuklarla besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk yetiştiricisi Nazmi Turan, yaralı bulduğu kartalı tavuk etiyle besledikten sonra tedavisi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

GÖYNÜK, BOLU (İHA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk yetiştiricisi Nazmi Turan, yaralı bulduğu kartalı tavuk etiyle besledikten sonra tedavisi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Ekinciler köyünde tavuk yetiştiriciliği yapan Nazmi Turan, kümesin çatısında sesler duyarak kontrol etti. Çatıda uçamayan bir kartal olduğunu gören Turan, kuşu yakalayarak kümesin yanındaki samanlığına götürdü.

Bitkin ve aç olduğunu gördüğü kartalı tavuk etiyle besleyen Turan, daha sonra durumu Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü merkezine getirilen yaralı kartala ilk müdahale işletme müdürlüğü personeli tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kartalın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - BOLU

Yaralı bulduğu kartalı kümesindeki tavuklarla besledi

Yaralı bulduğu kartalı kümesindeki tavuklarla besledi

Yaralı bulduğu kartalı kümesindeki tavuklarla besledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Göynük, Tavuk, Bolu, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title