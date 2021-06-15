Yaralı bulduğu geyik yavrusunu sırtında 5 kilometre taşıdı
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Yaralı bulduğu geyik yavrusunu sırtında 5 kilometre taşıdı

Yaralı bulduğu geyik yavrusunu sırtında 5 kilometre taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Seben ilçesinde yaşayan Ali Bahcivan, hayvanlarını otlatırken yaralı bulduğu geyik yavrusunu 5 kilometre sırtında taşıyarak tedavisi için yetkililere teslim etti.

Bolu'nun Seben ilçesinde yaşayan Ali Bahcivan, hayvanlarını otlatırken yaralı bulduğu geyik yavrusunu 5 kilometre sırtında taşıyarak tedavisi için yetkililere teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Seben'in Değirmenkaya köyünde yaşayan Ali Bahcivan isimli vatandaş, hayvanlarını otlattığı sırada ağacın altında hareketsiz yatan geyik yavrusu olduğunu gördü. Hareket edemeyen yavru geyiğin yanına giderek yaralandığını fark eden Bahcivan, geyiği sırtında 5 kilometre taşıyarak Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü. Tedavi edilen yavru geyik daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezi yetkililerine verildi. - BOLU

Yaralı bulduğu geyik yavrusunu sırtında 5 kilometre taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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