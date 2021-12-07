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Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu baykuşa jandarma sahip çıktı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu  baykuşa jandarma sahip çıktı. Yaralı baykuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Tatvan'a bağlı Sarıkum köyünde yaralı peçeli baykuş bulan kişi, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giderek aldıkları yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti. Başkuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacağı belirtildi.


Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri

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