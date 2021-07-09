Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
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Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında yaralı olarak bulunan kukumav baykuşu koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi sırasında yaralı olarak bulunan kukumav baykuşu koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında yol kenarında hareket etme güçlüğü çeken baykuş fark etti. Durum üzerine araçtan inen ekipler kukumav baykuşu olduğu belirlenen hayvanın yaralı olduğunu tespit etti. Duyarlı ekipler hemen koruma altına aldıkları baykuşu ilk olarak veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. İlk tedavisi tamamlanan yaralı baykuş uygun koşullarda yeniden doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. - MANİSA

Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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