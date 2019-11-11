Yaralı baykuş tedavi altına alındı
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Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

11.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:39
Yaralı baykuş tedavi altına alındı

'nın ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.


PTT'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesinde dağıtım yaptığı sırada yaralı baykuş gördü ve durumu yetkililerine bildirdi. Turgutlu Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından bulunduğu yerden alınan baykuş, yapılacak olan tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA
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