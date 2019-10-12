Yaralı Baykuş tedavi altına alındı

12.10.2019 11:12

Bitlis'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Baykuş, tedavi altına alındı.



Bitlis'te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Baykuş, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA