Yaralı baykuş koruma altına alındı

07.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28

Konya'da yaralı halde bulunan baykuş koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kulu ilçesinde bir vatandaş tarafından uçamayan bir yaralı baykuş bulunduğu bilgisi üzerine verilen adrese gitti.

Milli parklar görevlileri yaralı baykuşu tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA