Yaralı baykuş koruma altına alındı

08.10.2019 14:00

Kocasinan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için oluşturulan ambulans, yaralı bir baykuşun imdadına yetişti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker Mahallesi Melek Sokak'ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda yaralı bir baykuş gören vatandaşlar belediyenin Çözüm Merkezi'ni aradı.

İhbarı değerlendiren Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sol kanadında kırık tespit ettikleri yaralı baykuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçük Dostlar Ambulansı ile Büyükşehir Belediyesi veteriner kliniğine götürüp, yetkililere teslim etti.

Kırılan kanadı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA