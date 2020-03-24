Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli Artvin'de yaralı halde bulunan 'Balaban' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Artvin'de yaralı halde bulunan 'Balaban' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Torbalı köyünde yaralı kuş olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleriyle kısa sürede olay yerine ulaştı.

Balıkçıl Balaban kuşu olduğunu tespit eden ekipler, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak araçlarıyla ilçe merkezine getirdi. Yaralı ve besinsiz kalan kuşa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA