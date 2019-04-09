Yaralı Balaban Kuşu Tedavisinin Ardından Doğaya Bırakıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan yaralı balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Espiye Orman İşletme Müdürlüğü personelince 3 gün önce yaralı bulunan balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesinde ilk yapılan sağlık kontrolünde, her iki kanadında da yaralar tespit edilen kuş, tedavi altına alındı.

Balaban kuşu, tedavisinin ardından Espiye kırsalında doğaya bırakıldı.

Öte yandan Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde, jandarma ekiplerince bulunan ve araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen karaca da tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA