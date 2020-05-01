Yaralı balaban kuşu, tedavi edilecek

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan balaban kuşu bulundu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan balaban kuşu bulundu. Yaralı olduğu belirlenen kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki binada tele sıkışan kuşu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı olduğu görülen kuşun, nesli tükenmekte olan balaban kuşu belirlendi. İtfaiye ekipleri, kuşu tedavi edilerek, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Kaynak: DHA