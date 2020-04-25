Yaralı balaban kuşu koruma altında
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Toroslar, Balaban, Güncel, Haber

Yaralı balaban kuşu koruma altında

MERSİN'de, yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan Bayağı Balaban kuşu, tedavi edilerek, koruma altına alındı.

25.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:47
Yaralı balaban kuşu koruma altında

MERSİN'de, yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan 

Bayağı Balaban kuşu, tedavi edilerek, koruma altına alındı.

Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Balaban kuşu, belediye ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenmekte olan kuş, tedavisinin ardından koruma altında alındı. Toroslar Belediyesi Veteriner Hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık olduğunu, bir süre gözlem altında tutacaklarını, iyileştikten sonra doğaya bırakacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kuşun tüm tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.


Kaynak: DHA

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