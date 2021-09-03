Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
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Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ayı, botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirildikten sonra Van'a sevk edildi.

Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı bulunan ayı, botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirildikten sonra Van'a sevk edildi.

Çukurca ilçesinde devam eden "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için fotoğraf çekimine çıkan fotoğrafçılar, meşelik alanda buldukları kan izini takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu yaralı ayıya ulaşıldı. Kalayıklardan düştüğü tahmin edilen ayı, festival kapsamında bölgede bulunan raftingcilerin botuyla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hemen ilk müdahalesi yapılan ve yavrusu olduğu öğrenilen ayı, demir kafese konularak tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi.

Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi
Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacı Geyik

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Yaralı ayı botla Zap Suyu'nun karşı tarafına geçirilerek Van'a sevk edildi - Haberler
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