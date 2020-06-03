Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu
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Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu

MUĞLA'da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya'da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu.

Yaralı ayağına doku ve kemik nakli yapılan kedi 'Muğla', yaşama tutundu
03.06.2020 08:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:24

MUĞLA'da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya'da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu. Kediye 'Muğla' adı verildi.

Muğla'da görev yaptığı sırada "Smokin' cinsi sokak kedisi ve yavrularına bakan turizmci Hatice Özen, Antalya'ya döndükten sonra aylarca ilgilendiği hayvanın ağır yaralandığını öğrenince onu taksiyle Antalya'ya getirtip, Veteriner Hekim Filiz Göktaş'a emanet etti. Sağ arka ayağının kırılan kemiği enfeksiyonlu halde kliniğe götürülen sokak kedisi, 1,5 aylık tedavinin ardından 3 büyük ameliyatla doku ve kemik nakli yapılarak, hayata döndürüldü. Yaklaşık 6 aylık yaşam savaşını kazanan ve Muğla'dan geldiği için 'Muğla' adı verilen 3 yaşındaki kedi, şimdi kendisini sahiplenecek bir hayvansever bekliyor.

4 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİKTEN SONRA KAYBOLDUTurizmci Hatice Özen, geçen kasım ayında görev yaptığı Muğla'da evinin önüne gelen bir sokak kedisiyle sürekli ilgilendiğini, gebe kedinin bir süre sonra 4 yavru dünyaya getirdiğini belirtti. Kedi ve yavrularına her gün mama verdiğini, onları korumaya çalıştığını anlatan Özen, Muğla'daki görevinin ardından geçen yıl kasım ayında Antalya'ya döndüğünde, kedilerin durumuyla ilgili arkadaşlarından bilgi aldığını söyledi. Özen, "Aralık ayında telefonda konuştuğumuzda arkadaşım, anne kedinin kaybolduğunu ve yavruların ortada kaldığını söyleyince, çevrede aramalarını rica ettim. Sağ olsun arkadaşım, anne kediyi aramaya başladı. Beni arayarak kediyi yaralı halde bulduğunu söyleyince çok telaşlandım" dedi.Antalya'da olması nedeniyle Muğla'da bir veterineri arayarak Turgut köyünde bulunan yaralı kediyi muayene etmesini sağlayan Özen, "Kedinin bulunduğu yer bir köydü ve en yakın veteriner 1,5 saat uzaktaydı. Veterineri arayarak rica ettim. Sağ olsun veteriner köye gidip, kediyi muayene ettikten sonra kemikte doku kaybı olduğu için boşluk oluştuğunu söyledi. Bir süre oradaki klinikte gözlem altında tutuldu. Ayağının kesilmesi gerektiğini öğrenince çok üzüldüm ve kabul etmedim" diye konuştu.TAKSİYLE MUĞLA'DAN ANTALYA'YA GETİRTTİYaralı ayağının kesilmesi gerektiğini öğrendiği sokak kedisini Antalya'da tedavi ettirmek için taksiyle Muğla'dan getirttiğini aktaran Hatice Özen, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kedinin acil buraya gelmesi gerekiyordu. Veteriner Hekim Filiz Göktaş, tedavi edebileceğini söylemişti. Bu durumda kediyi nasıl getirtebilirim diye düşündüm ve orada tanıdığım bir taksi şoförüne rica ettim. Kendi imkanlarımla kediyi Muğla'dan buraya taksiyle getirttim. Kedi çok zor günler yaşadı. Veteriner Hekim Filiz Göktaş, kediyi ilk gördüğünde ayağının kesilmek zorunda kalabileceği olasılığını söyleyince çok üzüldüm. Ağlamaya başladım. Ama kalbi güzel veterinerimiz sayesinde Muğla, geçirdiği ameliyatlar sonunda artık sağlığına kavuştu. Şimdi ona bir yuva arıyoruz" dedi.İLK GÖRDÜĞÜMDE İNANILMAZ KÖTÜYDÜ'Veteriner Filiz Göktaş ise kediyi ilk gördüğünde kötü durumda olduğunu belirterek, "Arka sağ ayağının kemiği dışardaydı ve enfeksiyonluydu. Ocak ayında kliniğe aldığımız Muğla'nın enfeksiyonunu 1,5 aylık uğraştan sonra gidermeyi başardık" dedi. Enfeksiyon tedavisinin ardından Muğla'ya önce doku nakli yaptığını kaydeden Göktaş, "Enfeksiyonlu bölge çok kötüydü. Yaklaşık 8 santimlik bölgeyi tedavi ettikten kırığın olduğu sağ arka ayağının üstünden doku kaydırarak, doku nakli yaptım" diye konuştu.Doku naklinin ardından kemik kırığıyla ilgili büyük bir ameliyat yaptığını anlatan Göktaş, şunları söyledi: "Muğla'nın ön sağ ayağından alınan 2 santimlik kemiği, yaralanan sağ arka ayağa naklettim. Kırık nedeniyle oluşan boşluk, nakledilen kemik, kemik tozu, intramedüller çivi ve plak uygulamasıyla kapatıldı. Böylece yaralı bölgeyi tamamen iyileştirdik. 5,5 ayın sonunda şu anda gayet iyi. Artık sahiplenilmeye hazır. Muğla, son derece oyuncu ve inanılmaz tatlı bir kedi. Tek dileğimiz bir an önce yuva bulması."ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ

Muğla'nın çok uzun ve zorlu bir yoldan geçtiğini anlatan Göktaş, yaralı bulunduğu ilk günden bu yana yaklaşık 6 ay boyunca çok acılar çektiğini söyledi. Göktaş, "Muğla 3 büyük operasyon geçirdi. Bunun sonucunda şimdi ayakta durabiliyor. Umarım güzel bir yuva bulur. Biz de mutlu oluruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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