Yaralı atmacaya vatandaş sahip çıktı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca veterinere teslim edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde bir vatandaş, uçamayan ve yaralı olduğu anlaşılan atmacayı fark etti. Atmacaya sahip çıkan vatandaş, yaralı hayvanı veterinere götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek olan yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacak. - SAKARYA

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