Yaralı atmacaya sahip çıktılar
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Gaziantep, İslahiye, Yerel

Yaralı atmacaya sahip çıktılar

- Yaralı atmacaya sahip çıktılar Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki arkadaş çalıların arasında buldukları yaralı atmacaya sahip çıkarak tedavi ettirdi.

08.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:51
Yaralı atmacaya sahip çıktılar

- Yaralı atmacaya sahip çıktılar

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki arkadaş çalıların arasında buldukları yaralı atmacaya sahip çıkarak tedavi ettirdi.

Gaziantep İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Mustafa isimli iki arkadaş yolun kenarında çırpınan bir atmaca buldu. Atmacanın kanadından Yaralı olduğunu anlayan iki arkadaş onu tedavi edilmesi için veterinere götürdü.

Veterinere götürülen yaralı atmacanın kanadında kırık olmadığı ancak kanada isabet eden saçmayla kanadın büyük hasar gördüğü anlaşıldı. tedavisine başlanan atmaca iyileştikten sonra İslahiye Doğa milli parklar şefliğine teslim edileceği öğrenildi.

(B.

Yaralı atmacaya sahip çıktılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yaralı atmacaya sahip çıktılar

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