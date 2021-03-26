Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
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Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaralı olarak bir vatandaşın bahçesine sığınan atmaca Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından koruma altına alınarak tedavisi sonrası doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli...

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Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaralı olarak bir vatandaşın bahçesine sığınan atmaca Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından koruma altına alınarak tedavisi sonrası doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş bahçesinde uçamayan ve yaralı olduğu anlaşılan atmacayı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine mahalle giden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Çevre Koruma Timleri yaralı olduğu anlaşılan atmacayı koruma altına aldı. Ekipler daha sonra yaralı atmacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Durumu iyi olan atmacanın tedavisinin tamamlanması sonrası doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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