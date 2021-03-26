MANİSA Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından koruma altına alınan yaralı atmaca, tedavisi sonrası doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.