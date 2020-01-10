Yaralı atmaca tedavi altına alındı
Haberler » Güncel » Yaralı atmaca tedavi altına alındı - Haber

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kayseri'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Kayseri Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

10.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:15
Yaralı atmaca tedavi altına alındı

'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Kayseri Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kayseri merkezinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, tedavi ettirilmek üzere Kayseri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken atmaca tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime teslim edildi.


Yetkililer, yaralı atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler