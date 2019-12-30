Yaralı atmaca tedavi altına alındı

30.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:15

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Erol Rehber isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı. Rehber'in haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmacayı koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA