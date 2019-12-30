Yaralı atmaca tedavi altına alındı
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Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

30.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:15
Yaralı atmaca tedavi altına alındı

'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da Erol Rehber isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı. Rehber'in vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmacayı koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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