Yaralı atmaca için yolunu değiştirdi

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaş, gördüğü yaralı atmaca için yolunu değiştirerek veterinere götürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aracı ile Taşoluk Mahallesi istikametine doğru ilerlemekte olan Zahit Kodalak isimli vatandaş, Müezzinler mevkiinde yol kenarında yaralı bir atmaca gördü. Aracını durduran duyarlı vatandaş uğraş vererek yakaladığı atmaca için istikametini değiştirdi. Kodalak tarafından veterinere götürülen atmaca burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı atmacayı veterinere getiren Kodalak, "Yolda aracımla ilerlerken yaralı olduğunu anladım. Aracımdan indim, biraz uğraş sonucu yakaladım kendisini ve baktım yaralı. Geriye dönerek veterinere götürdüm. Burada ki müdahalesi sonrasında Milli Parklar ekiplerin teslim edeceğiz" dedi.

Atmacaya ilk müdahalesini gerçekleştiren Veteriner Hekim Bekir Taşdemir ise, "Biz bu durumlarda ilk müdahalesini yapıp daha sonra Milli Parklara yönlendirmesini yapıyoruz. Milli Parklarda tedavi süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor. Büyük bir ihtimalle ateşli silahla yaralama olabilir" diye konuştu. - SAKARYA