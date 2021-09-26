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Yaralı atı ölüme terk ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaralı atı ölüme terk ettiler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yaralı atı ölüme terk etti.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yaralı atı ölüme terk etti. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan yaralı at, klinikte tedaviye cevap vermeyince uyutuldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ölüme terk edilen atı fark eden vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uzunköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yaralı atın bulunduğu bölgeye geldi. 3 gündür yerde aç ve susuz kalan yaralı at, olduğu yerden alınarak kliniğe götürüldü. Klinikte iyileşmesinin mümkün olmadığı ve tedaviye cevap veremeyeceği belirlenen at uyutuldu. Ekiplerce konu hakkında tutanak tutularak, atı ölüme terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Yaralı atı ölüme terk ettiler

Yaralı atı ölüme terk ettiler

Yaralı atı ölüme terk ettiler

Yaralı atı ölüme terk ettiler

Yaralı atı ölüme terk ettiler

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