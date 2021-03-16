Yaralı at ve eşekler Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sağlıklarına kavuştu
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Yaralı at ve eşekler Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sağlıklarına kavuştu

16.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:38
Yaralı at ve eşekler Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sağlıklarına kavuştu

Ordu'da sahipleri tarafından terk edilen ve yaralı bulunan at ile eşekler, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sağlığına kavuşturuldu.

Ordu'da sahipleri tarafından terk edilen ve yaralı bulunan at ile eşekler, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sağlığına kavuşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçen ay vatandaşların ihbarı üzerine, yaralı 5 eşek ve 2 atı Altınordu ilçesindeki bakımevine getirdi.

Bakımsız kalan, kaza ve vahşi hayvanların saldırısı sonucu yaralandığı tahmin edilen at ve eşeklere, veteriner hekimlerin gözetiminde tedavi uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların bilinçsiz çiftçiler tarafından işleri bittikten sonra doğaya salındığını ve adeta kaderleriyle baş başa bırakıldığını söyledi.

Bu hayvanları vatandaşların ihbarları sonucu toplayıp "hayvan ambulansı" ile barınağa getirdiklerini anlatan Okutucu, at ve eşeklerin ilk geldiklerinde bitkin olduklarını belirtti.

At ve eşeklerin bacak, gövde ve baş bölgelerinde ciddi yaraların olduğunu ifade eden Okutucu, tüm bu yaraların veteriner hekimlerin kontrolünde iyileştirildiğini söyledi.

Şu anda hayvanların gayet sağlıklı olduğunu dile getiren Okutucu, "At ve eşekler ilk geldiklerinde yola dahi zor gidiyordu hatta kimine ölecek gözüyle bakıyorduk. Bunlar uzman ekiplerimizin olağanüstü gösterdiği bakım neticesinde sağlıklarına kavuştu. Bugün hepsi koşabilecek pozisyona ve hayatlarını kendi başlarına idame ettirebilecek hale geldi." dedi.

Hayvanları gönüllü vatandaşların istemesi durumunda sahiplendirilebileceğini belirten Okutucu, at ve eşeklerin sahiplenilmemesi durumunda ise bakımevinde ömür boyu kalabileceklerini kaydetti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Okutucu, benzer durumdaki hayvanları görmeleri durumunda kendilerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Veteriner hekim Samet Bakar ise at ve eşeklere 2 ay boyunca sıkı tedavi uyguladıklarını ve gelinen süreçte hayvanları eski sağlıklarına kavuşturmayı başardıklarını kaydetti.

Hayvanlarda ilk günkü hallerine göre çok büyük değişiklikler olduğunu ifade eden Bakar, onları hastalıklarından kurtardıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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