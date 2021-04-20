AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
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AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen at, veteriner fakültesine götürülerek tedaviye alındı.

AKSARAY'da araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen at, veteriner fakültesine götürülerek tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Aksaray-Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halis Katma, aracıyla yoldan geçerken köpeklerin yerde yatan bir ata saldırmaya çalıştığını fark etti. Aracını durdurup köpekleri uzaklaştıran Katma, atın yaralı olduğunu fark etti, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Halis Katma, ekipler gelene kadar pet şişeyle ata su içirdi. Gelen ekipler, aracın çarptığı üzerinde durulan atın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu belirdi. At, tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Ata saldıran köpekleri kovaladığını anlatan Halis Katma, "Atın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yaşadığını görünce aracımdan su alarak ata içirdim. Durumu çok kötü görünüyordu. Sağ olsunlar veterinerler hemen olay yerine gelerek yaralı hayvanı muayene edip, tedavi için götürdüler" dedi.

AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI
AKSARAY YARALI AT TEDAVİYE ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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