Yaralı Askerlere Yemek İkramı

Kilis'te, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak tedavi gören askerlere, yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına moral ziyaretinde bulundu.

Yaralıların durumu hakkında hastane başhekimi Ali Muhsin Güvelioğlu'ndan bilgi alan Kara, normal serviste tedavi gören gazilerle sohbet etti. Kilisli ev hanımlarının yöreye özgü olarak yaptığı yuvarlama yemeği, içli köfte, sarma ve dolma ikramında bulundu.

Kara, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı kapsamlı mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Sınır ötesinde savaşan Mehmetçik'in her türlü ihtiyacının karşılandığını vurgulayan Kara, "Kilisli kadınlarımız, evlerinde yedikleri yemeğin aynısını bu askerlerimiz için yaptı. Askerimize ev sıcaklığını hissettirmek, şefkatini göstermek amacıyla yaptı. Askerlerimize ve ÖSO ekiplerine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin. Kilisli kadınlarımızın yaptığı bu güzelliği de Rabbimiz kabul eylesin. İnşallah dualarla yapılan bu yemekler kendileri için şifa olur, hızlı bir şekilde iyileşirler. İnşallah bu bölge huzurun ve refahın birlikte yaşam kültürünün oluştuğu bir döneme gelir." diye konuştu.

10 yaralı var

Başhekim Güvelioğlu da hastanede her türlü sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Güvelioğlu, "Hastanemizde 4 Türk 6 da ÖSO askeri var, yaralılarımızın genel durumu iyi. Gereken ihtimamı gösteriyoruz, inşallah en kısa sürede onları buradan taburcu edeceğiz. Belediye başkanımıza ve halkımıza askerimizin yanında olmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.