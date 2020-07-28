Yaralı asker kaza anını anlattı: "Şoför kendini feda etti" Yaralı asker kaza anını anlattı: "Şoför kendini feda etti" Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan otobüste yaralanan Tarsuslu asker Veysel Tüysüz, kaza anını anlatarak, şoförün kendisini feda ettiğini söyledi.

Yaralı asker kaza anını anlattı: "Şoför kendini feda etti"

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan otobüste yaralanan Tarsuslu asker Veysel Tüysüz, kaza anını anlatarak, şoförün kendisini feda ettiğini söyledi.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Askerler, aileleriyle hastaneden ayrıldı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin taburcu olduğu, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 5 askerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 askerin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde de tedavileri sürüyor.

Taburcu olup evinde dinlenen Tarsuslu asker Veysel Tüysüz, kaza anını anlattı. Tüysüz, "Rampadan aşağı doğru indik, şoför 'fren boşaldı herkes arka tarafa kaçsın' dedi. El frenini çekti, el freni elinde kaldı. Vites düşürmek istedi, vites kolu da elinde kaldı. Şoför dedi ki 'sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak, kendi canımı hiçe sayacağım. Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA