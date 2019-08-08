Yaralı akbaba tedavi altına alındı

08.08.2019 09:56

Iğdır'da yaralı halde bulunan ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan "küçük akbaba" tedavi altına alındı.

Tuzluca ilçesinde, uluslararası koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer alan küçük akbaba, vatandaşlardan Mahmut Calayır tarafından yaralı halde bulundu.

Türkiye'de Iğdır, Bolu ve Artvin'de yaşadığı bilinen yaralı akbaba, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) teslim edildi.

DKMP yetkililerinin yaptığı inceleme sonucu sağ bacağı yaralı olduğu anlaşılan akbabanın yeterince beslenemediği için yorgun düştüğü tespit edildi.

İlk tedavisi Iğdır DKMP görevlilerince yapılan akbabanın tedavisinin Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sürdürüleceği öğrenildi.

Yaralı akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA