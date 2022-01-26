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Yaralı akbaba jandarma ekiplerince kurtarıldı

Yaralı akbaba jandarma ekiplerince kurtarıldı

Başkentte boş arazide bulunan yaralı akbaba, jandarma ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

ANKARA (AA) - Başkentte boş arazide bulunan yaralı akbaba, jandarma ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çubuk Meşeli Mahallesi'nde yaralı bir akbaba buldu.

Ekipler ilk müdahalenin ardından akbabayı tedavi ve rehabilitasyon için Kızılcahamam Soğuksu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Güncel, Haber

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