Yaralı 2 Türk Askeri 8 Öso Mensubu Kilis'e Getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında çatışmada yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeytin Dalı Harekatı Afrin kırsalında sürerken, PKK/PYD terör örgütü ile çıkan çatışmalarda yaralanan 8 Özgür Suriye Ordusu askeri ile 2 Türk askeri tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

( Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç/İHA)