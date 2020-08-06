Yaralarını sarmaya çalışan Beyrut'a Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından destek
Harabeye dönen Beyrut Liman bölgesinden detaylar Zarar gören sokak ve dükkanlardan detaylar İHH ekiplerinin bölgededeki temizlik çalışmaları Sadakataşı Derneği çalışanlarının yemek hazırlaması Sadakataşı Derneği başkanı Kemal Özdal ile röportaj BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana...
06.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:32
Harabeye dönen Beyrut Liman bölgesinden detaylar
Zarar gören sokak ve dükkanlardan detaylar
İHH ekiplerinin bölgededeki temizlik çalışmaları
Sadakataşı Derneği çalışanlarının yemek hazırlaması
Sadakataşı Derneği başkanı Kemal Özdal ile röportaj BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen Türk Sivil Toplum Kuruluşları, bölgede ilaç ve gıda yardımında bulunuyor.
Kaynak: AA