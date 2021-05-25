Yaralarım iyileşsin arkadaşlarımın yanındayım
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Yaralarım iyileşsin arkadaşlarımın yanındayım

Yaralarım iyileşsin arkadaşlarımın yanındayım
Bültenler - Haberler | Güncel

Teröristlerin uzaktan kumandalı patlayıcısını infilak ettirmesi sonucu yaralanan Kırıkkaleli Gazi Uzm. Uzman Çavuş Bekir Gençtürk "Yaralarım iyileşsin silah arkadaşlarımın yanındayım"

Baba Ocağında Ziyaret

Barış Harekat bölgesinde konvoy halinde intikal ederken hain terör örgütünün uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu yaralanan Kırıkkale'li Uzman Çavuş Bekir Gençtürk'ü Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı babaocağında ziyaretinde bulundu. 11 Mayıs'ta düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Uzman Çavuş Bekir Gençtürk'ün ilk tedavisi Hatay Devlet Hastanesinde yapılmış ve 10 günlük tedavinin ardından taburcu edilmiş ve istirahat için Kırıkkale'de ki baba ocağını dönmüştü. Gazi Gençtürk, silah arkadaşlarının yanına dönmek için gün saydığını söyleyerek "Çok şükür genel sağlık durumum iyi kısa sürede görevimin başına dönmek istiyorum" dedi.

"Gazimizi İyi Gördük"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyarette "hamdolsun Gazimiz Bekir'i iyi gördük. Sağlık durumu hakkında daha önce bilgi almıştık, bu gün de yüz yüze görmek istedik. Valimiz ile birlikte ailesine ziyarette bulunarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gazimizi bize bağışlayan rabbimize şükürler olsun. Gazimizin yaralandığı bölgelerde büyük mücadele veren askerlerimizin ve polislerimizin hepsi görevlerini aşkla ve şevkle yapıyorlar. Gazimizin yaralarımın iyileşir iyileşsin silah arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum sözü bizleri duygulandırdı. Bekir kardeşimiz gibi bizlerde orada niye olunması gerektiğini, asıl gayenin yine anavatanın güvenliği olduğunu biliyoruz. Hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de insanlarımızın güven içerisinde yaşaması için can siparhane çalışan tüm Mehmetçiklerimize polisimize başarılar diliyorum" dedi.

Gazi Bekir Gençtürk ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yunus Sezerve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gazimizle gurur duyduklarını ifade edip tedavi sürecine dair bilgiler de aldı.

Kaynak: Bültenler

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