YARALARI SARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

YARALARI SARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIKÇekmeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler sel bölgesindeki yardım çalışmalarına katılmak için bölgeye hareket etti.

YARALARI SARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler sel bölgesindeki yardım çalışmalarına katılmak için bölgeye hareket etti.

2018 yılında kurulan Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT); Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta gerçekleşen sel felaketlerinde görev yapmak üzere bölgeye hareket etti. Bölgeye ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bir de yardım tırı gönderildi. Çekmeköy Belediyesi önünden hareket eden ÇEKUT ekibini ; Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan ve Çekmeköy Kastamonulular Dernek Başkanı Nuri Uçar dualarla uğurladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " Son birkaç aydır yangınlar, seller depremler ve üzücü kaza haberleri alıyoruz. Millet olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Ama her zaman olduğu gibi dimdik ayakta ve çok güçlüyüz. Sel bölgesindeki yaraları hep birlikte saracağız. Bugün ilçemizden ekiplerimiz bölgeye intikal edip ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırımızda ekibimizle birlikte orda olacak. " dedi.

Kaynak: Habermetre