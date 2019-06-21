Yaralar sarılıyor

Başkan Destek Oldu

Şiddetli yağış, fırtına ve hortumun neden olduğu Çayırlı ve Velihimmetli Mahallelerinde yaşanan afet sonrası bölgeye giderek yerinde incelemeler yapan Başkan Şimşek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarken; yetkililerle birlikte, meydana gelen zararla ilgili durum tespitinde bulundu. Yıkılan ve zarar gören yerlerin onarımı ve zararın karşılanması için Başkan Şimşek'in verdiği talimatların ardından çalışmalara başlayan yetkililer yaraları sarmaya başladı.

Seferber Olduk

Elektrik direklerinin yıkıldığı, çatıların uçtuğu, hayvanların telef olduğu afet nedeniyle oldukça üzüntülü olduğunu ifade eden Başkan Şimşek: "Mahallelerimiz çok şiddetli ve etkili bir afet yaşadı. Oluşan hasarın boyutu büyük. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olması. Meydana gelen tahribatın ve zararın karşılanabilmesi için belediye olarak seferber olduk. Gerekli talimatları verdim ve arkadaşlar da derhal harekete geçerek çalışmalara başladı. Rab'bim böyle bir afeti bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler