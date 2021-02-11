Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı

11.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:41
Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya, polis ekipleri sahip çıktı.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya, polis ekipleri sahip çıktı.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerini durduran vatandaş, yaralı bir karaca gördüğü ihbarında bulundu. Yaralı karacanın yanına giden ekipler, hayvanı ekip arabasına koyarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Aç ve susuz kalan karacayı besleyen ekipler, daha sonra tedavi ve bakımı için hayvanı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.


Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı
Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:44:38. #1.16#
title