Yaralanan vatandaş TSK'nın helikopteriyle tahliye edildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan vatandaş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan vatandaş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan ve kafatası kırığı şüphesi oluşan bir vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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