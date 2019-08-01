Yaralanan vatandaş TSK'nın helikopteriyle tahliye edildi

Yaralanan vatandaş TSK'nın helikopteriyle tahliye edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan vatandaş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.

1.08.2019 11:43
Yaralanan vatandaş TSK'nın helikopteriyle tahliye edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan vatandaş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaza sonucu yaralanan ve kafatası kırığı şüphesi oluşan bir vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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