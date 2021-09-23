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Yaralanan sürücünün başında bekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaralanan sürücünün başında bekledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mesut T. (32) idaresindeki 16 BB 566 plakalı otomobil, sokaktan caddeye çıkan Ahmet B'nin (47) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü, 112 ambulansı gelene kadar yaralı sürücünün başında bekledi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Yaralanan sürücünün başında bekledi

Yaralanan sürücünün başında bekledi

Yaralanan sürücünün başında bekledi

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