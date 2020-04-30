Yaralanan su tavuğu tedavi edilerek doğaya salındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayağından yaralı halde bulunan su tavuğu tedavi edilerek doğaya salındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayağından yaralı halde bulunan su tavuğu tedavi edilerek doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından kırsalda yaralı halde görülen su tavuğu, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak tedavi edildi. Ayağında ezik belirlenen su tavuğu, tedavisi tamamlanana kadar müdürlükte bekletildi.

Tamamen iyileşen su tavuğu, ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

Kaynak: AA