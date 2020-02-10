Yaralanan şahini jandarma kurtardı
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Yaralanan şahini jandarma kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yaralı şahini gören jandarma ekipleri, tedavisi için önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na ardından hayvan barınağına götürdü.

10.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:28
Yaralanan şahini jandarma kurtardı

KOCAELİ'nin ilçesinde, yaralı şahini gören ekipleri, tedavisi için önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na ardından hayvan barınağına götürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümmiye Mahallesi'nde devriye gezerken ormanlık alanda yaralanan şahini gördü. Uçamayan şahin jandarmalar tarafından alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kanadından yaralanan şahinin tedavisi için görevlilere verildi. Şahin tedavisi için belediyenin hayvan barınağına  götürüldü.

 


Kaynak: DHA
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