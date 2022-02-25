Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu - Haberler
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Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Demirören Haber Ajansı, Tezcan Solmaz - Güncel
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DÜZCE'de, motosikletiyle taksiye çarpan kurye Berat Keskin yaralandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, motosikletiyle taksiye çarpan kurye Berat Keskin yaralandı. Keskin yerde yatarken yanına gelen bir genç, yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce Atatürk Bulvarı'nda bugün saat 13.30 sıralarında Berat Keskin yönetimindeki 42 AGE 722 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen önündeki Furkan Ö. idaresindeki 81 T 1299 plakalı taksiye çarptı. Yola savrulan Berat Keskin yaralandı. Berat Keskin yerde yatarken, bu sırada yanına bir genç geldi. Genç, diz çöküp yağmurdan ıslanmaması için Berat Keskin'in üzerine şemsiye tuttu. Berat Keskin, gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce, Güncel, Haberler

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