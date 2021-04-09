Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
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Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan sahibi, görenlerin yüreğini burktu.

Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmayan sahibi, görenlerin yüreğini burktu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Sarıtaş Tüneli'nde sabah saatlerinde Fatih Kutluk adlı vatandaşa ait köpeğe araç çarptı. Sarıtaş Tüneli'nde bekçilik yapan Kutluk, köpeğini yaralı halde görünce, başında dakikalarca bekledi. Üzüntüsünden ne yapacağını bilemeyen Kutluk, hemen araç isteyerek köpeğini ilçe merkezindeki veterinere götürdü.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Fatih Kutluk, "Çok üzüntülüyüm. Keşke olmasaydı. Daha küçükken ben bu köpeği büyüttüm ve çok alışmıştım. Bugün tünele girmesiyle gelen bir araç çarpmış ve yaralanmış. Onu böyle yaralı halde görmek beni derinden üzdü. O benim can dostumdu. Şimdi araç gelecek ve Yüksekova'ya veterinere götüreceğim" dedi.

Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı
Yaralanan köpeğinin başından bir an olsun ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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