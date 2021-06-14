Yaralanan Karaca koruma altına alındı
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Yaralanan Karaca koruma altına alındı

Yaralanan Karaca koruma altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Yığılca ilçesinde ot temizliği yapılınken yaralanan yavru Karaca tedavisi yapıldıktan sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Yığılca ilçesinde ot temizliği yapılınken yaralanan yavru Karaca tedavisi yapıldıktan sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarlasında ot biçme motoru ile temizlik yapan bir çiftçi tarafından fark edilmeyerek yaralanan karaca yavrusu hemen tedavisi yapılarak Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri "Karacaların yavrulama dönemi olduğu için fındık tarlalarında ot temizliği yapan çiftçilerin bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları, yavru ile karşılaştıklarında kesinlikle onların bulunduğu yere yaklaşmamaları, onlara dokunmamaları gerekmektedir. Yavruların annesinin onu uzaktan takip ettiğini, bizler oradan ayrıldığımızda yavrusunun yanına geleceğini unutmamalıyız" denildi. - DÜZCE

Yaralanan Karaca koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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