Yaralanan İşçi Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, üzerine plastik su borusu düşmesi sonucu yaralanan işçi, ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dutağaç köyünde yapımı devam eden içme suyu hattında çalışan Ahmet Kolasayın, plastik su borusunun altında kaldı.

Kolasayın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılamayınca yardım istendi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılan Kolasayın, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hava ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.