Yaralanan annesinin başından ayrılmadı
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Yaralanan annesinin başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Yaralanan annesinin başından ayrılmadı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yolcu yaralandı.

Yaralanan annesinin başından ayrılmadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki kadın yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Selçuk Sevinç yönetimindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet, Ortaokul Sokak üzerinden Adnan Menderes Bulvarı üzerine aniden çıkan sürücü Refik Topçular idaresindeki 16 PF 081 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücünün arkasındaki annesi Fadime Sevinç yaralandı.

Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı annesinin başından ayrılmadı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralanan annesinin başından ayrılmadı
Yaralanan annesinin başından ayrılmadı
Yaralanan annesinin başından ayrılmadı
Yaralanan annesinin başından ayrılmadı
Yaralanan annesinin başından ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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